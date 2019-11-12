ذعر في الشوارع الإسرائيلية بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية (فيديو)

شهدت شوارع إسرائيلية حالة من الذعر، عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ على أراضي الاحتلال ردًا على استهداف قيادي في سرايا القدس، الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اختباء المستوطنين الإسرائيليين في ”ريشون لتسيون“ القريبة من تل أبين بعد دوي صافرات الإنذار بسبب الصواريخ التي أطلقت من غزة.

اختباء المستوطنين وتوقف حركة المرور في "ريشون لتسيون" قرب "تل أبيب" نتيجة دوي صافرات الإنذار عقب اطلاق صواريخ من #غزة.#غزة_تقاوم #فلسطين#قروب_احرار_فلسطين pic.twitter.com/UrPJh0RyiX — باسل ابو حسان (@baselabuhassan) November 12, 2019

وتداول مغردون فلسطينيون مقاطع فيديو للحظات تحليق الصواريخ الفلسطينية في سماء المستوطنات الإسرائيلية.

#شاهد| قبل قليل صواريخ المقاومة في أجواء مستوطنة "حولون" قرب "تل أبيب" بمركز فلسطين المحتلة pic.twitter.com/nduAyFIH0K — Ammar| من غزة (@AmmarQudeh) November 12, 2019

كما أظهر مقطع مصور بعض الأضرار التي لحقت بمنازل مستوطنين في مستوطنة سديروت شرق قطاع غزة.

#شاهد: أضرار بمنزل في مستوطنة سديروت بفعل صواريخ المقاومة شرق قطاع غزة. pic.twitter.com/e0TKnsdG2F — بنت فلسطين (@34567Dad) November 12, 2019

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، تصفية بهاء أبو العطا، أحد أبرز القادة العسكريين لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام، تم استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا“.