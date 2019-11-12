 ذعر في الشوارع الإسرائيلية بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ذعر في الشوارع الإسرائيلية بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية (فيديو)

ذعر في الشوارع الإسرائيلية بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

شهدت شوارع إسرائيلية حالة من الذعر، عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ على أراضي الاحتلال ردًا على استهداف قيادي في سرايا القدس، الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اختباء المستوطنين الإسرائيليين في ”ريشون لتسيون“ القريبة من تل أبين بعد دوي صافرات الإنذار بسبب الصواريخ التي أطلقت من غزة.

وتداول مغردون فلسطينيون مقاطع فيديو للحظات تحليق الصواريخ الفلسطينية في سماء المستوطنات الإسرائيلية.

كما أظهر مقطع مصور بعض الأضرار التي لحقت بمنازل مستوطنين في مستوطنة سديروت شرق قطاع غزة.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، تصفية بهاء أبو العطا، أحد أبرز القادة العسكريين لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام، تم استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا“.

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