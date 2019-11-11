عباس: لا انتخابات بدون غزة والقدس.. وأملنا أن يقول الجميع ”نعم“ للانتخابات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، أن الانتخابات ستجري في غزة والقدس، وبدون ذلك لا يوجد انتخابات.

وقال في كلمة له بالذكرى الخامسة عشر لوفاة الرئيس الأسبق ياسر عرفات: ”قررنا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية“، مشددًا على ”ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، وبدون ذلك لا يوجد انتخابات“.

وأعرب عن أمله بأن يقول الجميع ”نعم“ للانتخابات وأن يكونوا على قدر المسؤولية؛ لأنها تحمي وجودنا وقضيتنا، لذا من هو حريص على ذلك يجب أن يسير إلى الانتخابات.

وقال: ”نحن تحت كل الظروف سائرون بالانتخابات لنحققها، ثم بعد ذلك لنحقق أملنا وحلمنا وهو الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير، والعودة إلى أرض الوطن“. وتابع: ”لن نتراجع عن حقنا، القضية ليست قضية عناد أو رفض لمجرد الرفض، وإنّما نرفض ما لا ينسجم مع حقوقنا، وما لا يقبله شعبنا“.

وأردف: ”“هذه هي مسيرتنا، ونحن اليوم نعاني ما نعانيه، من ضيق وحصار وكل أصناف الهيمنة، ولكن فشلوا في أن يفرضوا علينا شيئًا، نحن هنا قائمون، نحن هنا باقون، ولن نخرج من هذا البلد، سنبقى هنا، سنحمي أرضنا ووطننا وأملنا وهدفنا“.

وأكد عباس، أن البعض حاول أن يسرق منا الحلم، وآخرون حاولوا أن يحرفوا هذا الهدف وأن يقولوا ما لا نقول، وأن يقدموا لنا ”صفعة العصر“، فصفعناهم على وجوههم؛ لأننا لا نقبل بأي حالٍ من الأحوال أن نتنازل عن قضيتنا ومصيرنا وحلم شعبنا.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن ”شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا قتلة ولا مجرمين ولا ارهابيين، ولن نقبل أبدا أن نتنازل عنهم وعن أسرانا وجرحانا، هؤلاء أقدس ما لدينا، لن نقبل بالتنازل عن أموالنا كاملة، هذه أموال من حق شهدائنا، وسنستمر في موقفنا هذا إلى أن يتنازلوا هم، وإلا فنحن ماضون في طريقنا“.