استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، استشهاد مواطن فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في صدره، مشيرةً إلى أن مواطنًا آخر أصيب بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أن ذلك جاء خلال المواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال على مدخلي مخيمي الفوار والعروب، بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن ”طواقمها نقلت شابًا من بلدة دورا جنوب الخليل إلى مستشفى الخليل؛ جراء تعرضه لرصاصة من النوع الحي في فخذه، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مخيم الفوار، عقب مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات“.

كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي المحاذي للشارع الالتفافي رقم ”60“ المؤدي لبلدة دورا، ومنعت المواطنين ومركباتهم من العبور.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات وقعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأشارت الوكالة، إلى أن جيش الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، فيما يعمل الشبان على نقل المصابين من أماكن الاشتباكات.

يذكر أن مواجهات اندلعت بين جيش الاحتلال وشبان فلسطينيين خلال مشاركتهم في الذكرى الـ 15 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.