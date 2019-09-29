إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل بحجة الأعياد اليهودية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل أمام المصلين ليوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء بحجة الأعياد اليهودية.

وتتيح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين استباحة الحرم الإبراهيمي بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يُمنع فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام ابو الرب، في بيان صدر عن الوزارة: إن ”السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة بخطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال“.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة رأس السنة العبرية، ويستمر الإغلاق الذي بدأ الليلة الماضية حتى منتصف ليلة الأربعاء المقبل.

وطالب ابو الرب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

ونصبت شرطة الاحتلال حواجز عسكرية داخل القدس القديمة، واستنفرت عناصرها على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، ومنعت العديد من الشبان من دخوله، كما منعت فلسطيني 48 من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن بدخول ساحات الحرم القدسي.

وكانت ”جماعات الهيكل“ المزعوم دعت أمس إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية رأس السنة العبرية، يشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار أعضاء ”جماعات الهيكل“.

وطالب ابو الرب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.