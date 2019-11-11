رئيسة بعثة الأمم المتحدة في النجف للقاء السيستاني (صور)

وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات، اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف، للقاء المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ”بلاسخارات وصلت صباح اليوم عبر مطار النجف الدولي، ومن المقرر أن تلتقي المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، لبحث الأوضاع الراهنة في العراق“.

وحسب مصدر مطلع فإن ”بلاسخارات ستناقش خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة أمس الأحد على العراق للخروج من الأزمة الراهنة“.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”الزيارة تأتي لتأكيد المبادرة، ومعرفة رأي السيستاني حولها، وما إذا كان سيدعمها عبر النفوذ الذي يتمتع به في الأوساط السياسية الشعبية، خاصة أنه أبدى سابقًا دعمه الكامل للتظاهرات التي يشهدها العراق“.

وطرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أمس الأحد، مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتستند المبادرة إلى مبادئ وإجراءات وإصلاحات ينبغي إنجازها ”فورًا“ وعلى المديين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة.

وقالت البعثة، في بيان، إنها تباحثت مع المسؤولين العراقيين والمتظاهرين، وتوصلت إلى ضرورة الالتزام بعدة مبادئ أساسية، وعلى رأسها:“حماية الحق في الحياة، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وحرية التعبير وفقًا لما كفله الدستور“.

واقترحت ”يونامي“ تطبيق إجراءات ”فورية“ في مدة أقل من أسبوع، وتشمل: إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ بدء الاحتجاجات، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء بالتحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها.

ومن ضمن الإجراءات الفورية، اقترحت ”يونامي“ أيضًا، الإسراع بتحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقًا للقانون.