واشنطن: العراقيون لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استنزاف إيران لمواردهم

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية إلى إجراء انتخابات مبكرة، ووقف العنف المستخدم ضد المتظاهرين، قائلة إن العراقيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لمواردهم، واستخدام مجموعات مسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم.

وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض أن ”الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام في العراق، فضلًا عن القيود المفروضة على الإنترنت”.

وأضاف البيان: ”على الرغم من استهدافهم بالعنف وحرمانهم من الوصول إلى الإنترنت، فإن الشعب العراقي قد أسمع صوته الذي يدعو إلى إجراء انتخابات وإصلاحات انتخابية“.

يأتي ذلك بعد ساعات على مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة في العراق، تضمنت إجراء انتخابات مبكرة، وإجراء تعديلات دستورية، وإقرار عدة قوانين، منها قانون جديد للانتخابات.

كما تضمنت المبادرة، إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الـ1 من تشرين الأول/أكتوبر وفقًا للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها.

تخللت الاحتجاجات العراقية، أعمال عنف واسعة خلفت 319 قتيلًا وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وذلك في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.

ويصر المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية ”الفاسدة“، وهو ما يرفضه رئيسها عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد، ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ الغزو الأمريكي الذي اسقط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.