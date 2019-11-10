”حماس“ تقرر الإفراج عن 57 موقوفًا في سجونها بغزة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحركة ”حماس“ التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها قررت العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة.

وقالت داخلية ”حماس“ على لسان الناطق باسمها إياد البزم، في بيان مقتضب له، نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن ”القرار جاء بعد أن تمت دراسة القضايا ومعالجة آثارها“.

وأضافت الوزارة أن قرارها، جاء ”حرصًا على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة واستجابة لدعوة المجلس التشريعي“. موضحة أن ”وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم وجه الأجهزة الأمنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي“.

واتفقت الفصائل الفلسطينية مع اللجنة، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية أولًا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

ويسود انقسام بين الحركتين منذ أن سيطرت ”حماس“ صيف 2007، على قطاع غزة، ضمن خلافات لا تزال قائمة مع ”فتح“.