العاهل الأردني يعلن فرض السيادة الكاملة على منطقتي الغمر والباقورة

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام مع إسرائيل، وفرض السيادة الكاملة على كل شبر منها.

وقال عبدالله الثاني، خلال كلمته في افتتاح الدورة البرلمانية الرابعة: ”أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها“.

ورفع الجيش الأردني، علم بلاده في منطقة الباقورة بالتزامن مع إعلان الملك فرض السيادة عليها، بحسب ما أعلن تلفزيون المملكة الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت السلطات الأردنية، منع الإسرائيليين من دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر (التي يطلق عليها الإسرائيليون اسم نهارييم)، بعد انتهاء عقد يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي بعد 25 عامًا من توقيع اتفاق سلام بين البلدين.

وبحسب ملاحق اتفاقيّة السلام، الموقّعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، تمّ إعطاء حقّ التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عامًا، على أن يتجدّد ذلك تلقائيًا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة.

فقد قرّر الملك عبدالله العام الماضي، استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس في شمال إسرائيل، الأحد، أنه تم إغلاق البوابة الصفراء المؤدية إلى جسر فوق النهر الذي يفصل بين البلدين، والذي يدخل منه المزارعون الإسرائيليون إلى الباقورة.

وأنهت معاهدة ”وادي عربة“ الموقعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، رسميًا عقودًا من حالة الحرب بين البلدين. ولم تكتسب هذه المعاهدة شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، خصوصًا وأن إسرائيل لا تزال في نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين ”عدوًا“.