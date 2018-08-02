الجيش الأردني يقتل مجموعة من عناصر داعش حاولت الاقتراب من الحدود

أعلن الجيش الأردني استهداف مجموعة من عناصر داعش في منطقة حوض اليرموك المحاذية للحدود مع سوريا، بعد أن حاولت يوم الثلاثاء الماضي، الاقتراب من الحدود، والتسلل داخل الأراضي الأردنية.

وأصدر الجيش، ظهر اليوم الخميس بيانًا رسميًا جاء فيه:”حاولت مجموعة من عناصر داعش الاقتراب من الحدود الشمالية للمملكة، نتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك في الجانب السوري”.

وأكد الجيش أنه عقب محاولة العناصر الاقتراب من الحدود الأردنية، “تم تطبيق قواعد الاشتباك فورًا معهم، وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية”.

وأشار إلى أن “عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة استمرت حتى ظهر الأربعاء دون السماح لأي واحد منهم بتجاوز الحدود الأردنية، حيث تم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري، وقتل بعض عناصرهم”.

وبيّن البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا” أن “القوات السورية في المنطقة تابعت مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك”.

وشدّد المصدر على أن “القوات المسلحة الأردنية بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أية عصابات، أو عناصر إرهابية، وبالقوة، ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود المملكة من هذه العصابات التي تتم مطاردتها، والتضييق عليها، في مختلف مواقع انتشارها السابقة داخل الأراضي السورية”.