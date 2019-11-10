متظاهرون عراقيون يغلقون الطريق إلى منفذ الشيب الحدودي وحقول نفطية

قطع متظاهرون في محافظة ميسان، جنوب العراق، اليوم الأحد، الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي وحقول نفطية.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”المتظاهرين من محافظة ميسان قطعوا الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي والحقول النفطية (حقل البزركان)، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة حول المتظاهرين“.

وبينت المصادر، أن ”الجهات الأمنية تفاوض حاليًا المتظاهرين من أجل تفريقهم دون أي صدامات أو احتكاك، لكن مازال المتظاهرون مصرين على قطع الطرق، إلى حين تنفيذ مطالب المحتجين في عموم محافظات العراق“.

وقال الناشط المدني في ميسان أحمد الكعبي، لـ“إرم نيوز“ إن ”قطع الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي والحقول النفطية، هو عامل ضغط شعبي تجاه الحكومة العراقية، وليس أعمال شغب، بل هو احتجاج سلمي“.

وأكد الكعبي أن ”المتظاهرين في محافظة ميسان، يرفضون أي أعمال عنف أو احتكاك مع قوات الأمن، وهناك تعاون وتنسيق بين الجانبين، منذ انطلاق التظاهرات في 25 أكتوبر ولغاية اليوم“.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة، خلفت 280 قتيلًا على الأقل، فضلًا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.