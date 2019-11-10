أردوغان: عودة 365 ألف سوري إلى ”المناطق الآمنة“

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ”365 ألف سوريٍ عادوا إلى ديارهم ومنازلهم في المناطق التي وفرت القوات التركية فيها الأمن“.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد بمناسبة الذكرى السنوية الـ81 لوفاة المؤسس مصطفى كمال أتاتورك.

وذكر أردوغان أن العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، تكللت بالنجاح، مشيرًا إلى أنّ ”العمليات أدت إلى استتباب الأمن في مساحة تزيد عن 8 آلاف و100 كيلو متر مربع“.

وأشار إلى أنّ ”قوات بلاده تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، في الداخل والخارج .. وأن العناصر الإرهابية لا يجدون مفرًا أو مخبأ من القوات التركية في الوقت الحالي“، مضيفًا أنّ ”قوات بلاده ستواصل الرد على استفزازات الإرهابيين من الجانب السوري“.

وانتقد في هذا السياق، تصريحات المعارضة التركية التي تقول بعدم وجود داعٍ لبقاء القوات التركية في سوريا.

وتحدث الرئيس التركي عن ”وجود جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء، عبر استخدام التنظيمات الإرهابية“.

وأضاف، أنّ ”من يحاول زرع الفنتة بين أبناء الجمهورية التركية، سيفشل في محاولاته كما فشل في الماضي“.

كما لفت أردوغان إلى أن ”محاولات زعزعة الاستقرار في تركيا عبر الهجمات الاقتصادية، باءت أيضًا بالفشل، وأن الاقتصاد التركي أحبط كافة المؤامرات التي تحاك ضده“.