أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في شمال شرق سوريا

ذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا العملية العسكرية التركية في سوريا خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت.

وشنت تركيا عمليتها عبر الحدود مع سوريا قبل شهر، وقالت إنها تستهدف طرد القوات التي يقودها الأكراد من المنطقة الحدودية وإقامة ”منطقة آمنة“ لتوطين اللاجئين السوريين.

وأوقفت تركيا تقدمها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة التي دعت لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة الحدودية.

وتعتبر أنقرة مقاتلي هذه الوحدات إرهابيين بسبب صلاتهم بمسلحين أكراد يشنون تمردًا داخل تركيا.

وأبرم أردوغان لاحقًا اتفاقًا منفصلًا مع موسكو، التي طالبت أيضًا بانسحاب وحدات حماية الشعب لمسافة تبعد 30 كيلومترًا على الأقل عن الحدود التركية.

وقال أردوغان إن واشنطن وموسكو لم تفيا حتى الآن بتعهداتهما بموجب الاتفاقين.

وذكر البيان التركي اليوم السبت، أن أردوغان وبوتين أكدا التزامهما بالاتفاق، الذي أبرماه خلال اجتماع بمنتجع سوتشي الروسي الذي سمح بتسيير دوريات عسكرية روسية وتركية مشتركة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن الزعيمين بحثا كذلك التبادل التجاري بين تركيا وروسيا، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.