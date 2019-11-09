الكويت تسحب أعضاء قنصليتها من البصرة لأسباب أمنية

أفاد مصدر دبلوماسي كويتي، اليوم السبت، بأنّ بلاده سحبت أعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية الكويتية بالبصرة؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة، وذلك عقب موجة احتجاجات شهدها العراق، منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن المصدر قوله، إنّ ”القنصل وأعضاء القنصلية وصلوا منفذ العبدلي الحدودي بعد ظهر اليوم“، وذلك عقب يوم دامٍ في البصرة؛ أسفر عن مقتل سبعة متظاهرين وسط تضارب الأنباء عن الجهة المسؤولة عن الأحداث.

وتحدث شهود عيان، أمس الجمعة، أنّ قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق معتصمين أمام مبنى المحافظة وسط مدينة البصرة؛ ما أسفر عن مقتل متظاهرين، في حين اتهمت قيادة الجيش مسلحين مجهولين بالوقوف خلف إطلاق النار.

وتشهد مناطق مختلفة في العراق، منذ الـ 25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتصامات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.