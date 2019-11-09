بعد لقاء مع قاسم سليماني.. اتفاق بالعراق على إنهاء الاحتجاجات‎ ولو بالقوة

المصدر: أ ف ب

أكد مصدران سياسيان، اليوم السبت، أن القوى السياسية الرئيسة في العراق اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ“إسقاط النظام“.

وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.

وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن ”الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبدالمهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية“.

وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضًا على ”دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة“.

ويبدو أن هناك توجهًا قديمًا متجددًا إلى إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.

ولفتت مصادر سياسية أخرى أيضًا إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية (بما فيها تحالف سائرون وتيار الحكمة) جاء بعد ”لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبدالمهدي في منصبه“.

وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف ”النصر“ بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبدالمهدي.

ومن المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق، اليوم السبت، خلال جلسة برلمانية، من المفترض أن تكون مخصصة لعمل اللجان على التعديلات الدستورية.