العراق.. استعادة 3 جسور من متظاهرين في بغداد واستئناف العمل بميناء قرب البصرة

تمكنت القوات الأمنية العراقية السبت من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على 3 جسور في بغداد، فيما أعلنت السلطات استئناف العمل بميناء أم قصر جنوب البلاد.

ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ“إسقاط النظام“، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على 4 من 12 جسرًا في بغداد.

وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر 3 حواجز إسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها، وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً.

وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم، وقامت القوات العراقية صباح السبت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة السبت استئناف العمليات في الميناء، المتوقفة منذ نحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

وقال المسؤول إن ”جميع أرصفة الميناء تعمل اليوم“، مضيفًا أن السفن ”بدأت تفريغ شحناتها“.

ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في العراق، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ“إسقاط النظام“.