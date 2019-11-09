الأردنية هبة اللبدي توجه ”رسالة تحد“ للاحتلال الإسرائيلي (فيديو إرم)

وجهت الأسيرة الأردنية المحررة هبة اللبدي، رسالة تحد للاحتلال الإسرائيلي، بعد 3 أيام فقط من الإفراج عنها.

وقالت اللبدي في حوار مع ”إرم نيوز“، إنها ستعود لفلسطين ”محررة“، مؤكدة أن ”النصر قريب“.

وأضافت اللبدي حول ظروف اعتقالها، إنها تلقت معاملة ”لا إنسانية، ومرت بظروف قاسية تمثلت في عدة ممارسات مثل الشبح، وحرمانها من النوم والاستحمام“.

من جانب آخر، ناشدت اللبدي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزارة الخارجية، بـ“إكمال الحملة للإفراج عن باقي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال“، مؤكدة أن ”القهر الذي يتعضرون له صعب جدًا“.

وقضت هبة أكثر من 70 يومًا في سجون الاحتلال، عقب اعتقالها أثناء مرورها من معبر الملك حسين لحضور حفل زفاف لأقربائها في الضفة الغربية، قبل أن يتم تحويلها للحبس الإداري دون توجيه أي تهمة لها.

ووصلت اللبدي رفقة الأسير المحرر الآخر عبدالرحمن المرعي، إلى الأراضي الأردنية، يوم الأربعاء الماضي، بع اتفاق بين عمان وتل أبيب أعقب أزمة دبلوماسية وتصعيدًا أردنيًا غير مسبوق وصل حد استدعاء سفير المملكة.