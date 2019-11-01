نقل الأسيرة الأردنية المضربة عن الطعام هبة اللبدي إلى عيادة سجن الرملة‎ الإسرائيلي

أعلنت دائرة خدمات السجون الإسرائيلية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، نقل المعتقلة الأردنية هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 39 يومًا احتجاجًا على اعتقالها الإداري، إلى العيادة الطبية لسجن الرملة بسبب ”تفاقم حالتها الصحية بشكل ملحوظ“.

وهبة اللبدي محتجزة دون توجيه تهمة لها منذ توقيفها في 20 آب/أغسطس وهي في طريقها من الأردن إلى نابلس، لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها. وبعد التحقيق معها في معتقل بيت تيكفا وسط اسرائيل، وُضعت في الاعتقال الإداري في 24 أيلول/سبتمبر.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن“سلطات الاحتلال الإسرائيليّة نقلت، اليوم الجمعة، الأسيرة هبة اللبدي (24 عامًا) المضربة عن الطعام منذ 39 يومًا، من عزل سجن الجلمة إلى عيادة سجن الرملة“.

من جهتها، قالت دائرة خدمات السجون في بيان باللغة العبرية:“تم نقل السجينة الأمنية الخاضعة للاحتجاز الإداري وهي مواطنة أردنية مضربة عن الطعام (…) إلى المركز الطبي لجهاز الأمن العام“.

وأوضحت أن هذه الخطوة اتخذت من أجل ”المراقبة المستمرة والرعاية الطبية“، دون أن تصف حالتها أو تقول متى حدثت هذه الخطوة.

وحذّرت هيئة شؤون السرى والمحررين من تبعات نقل الأسيرة اللبدي إلى عيادة الرملة ”سيئة السمعة والمعاملة“، مشيرة بشكل خاص إلى أن وضع الأسيرة الصّحيّ يسوء يومًا بعد يوم، وكانت قد نُقلت الى المستشفيات عدة مرات.

ويتيح نظام الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني لإسرائيل، احتجاز أي شخص لستة أشهر دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة.

وتكتفى إسرائيل بوصف ملفات هؤلاء المعتقلين بالسرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وتعتقل إسرائيل أيضًا المواطن الأردني عبد الرحمن مرعي (28 عامًا) منذ الثاني من أيلول/سبتمبر، عندما كان في طريقه من الأردن إلى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه لدى عبوره جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان، الثلاثاء، أن بلاده استدعت سفيرها من تل أبيب ”للتشاور كخطوة أولى (…) في ضوء عدمياستجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر لإطلاق“ سراح اللبدي ومرعي و“استمرار اعتقالهما اللا قانوني واللا إنساني“.

وأضاف:“نحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمَين“.

وأوضح الصفدي أن“استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللا قانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار“، مطالبًا بإطلاق سراحهما الفوري.

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.

وبحسب هيئة شؤون الاسرى يقوم 3 أسرى فلسطينيين بإضراب عن الطعام تعبيرًا عن رفضهم لاعتقالهم الإداري، وسط تراجع ملحوظ لأوضاعهم الصحية، وهؤلاء هم: اسماعيل علي، وأحمد زهران، ومصعب الهندي.