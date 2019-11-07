لبنان.. مسيرات طلابية واستمرار إغلاق مرافق حيوية

تظاهر طلاب المدارس والجامعات اللبنانية، اليوم الخميس، في الوقت الذي لا يزال المحتجّون يواصلون فيه تحركاتهم عبر إغلاق مرافق حيوية في البلاد.

وانطلقت المسيرات الطلابية في مناطق لبنانية عدة، متجهة نحو عدد من المقار الخدماتية والحيوية للاحتجاج أمامها.

وأفاد شاهد عيان بأن عددًا من الطلاب جابوا شوارع العاصمة بيروت، وتظاهروا أمام مقر وزارة التربية والتعليم في منطقة الأونيسكو (غربي بيروت).

وأغلق المحتجون الطريق أمام وزارة التربية بشكل كامل، وسط حضور لافت لقوى الأمن ومكافحة الشغب والجيش.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب باستحداث مدارس حكومية، وتندد بارتفاع قيمة المصروفات في المدارس الخاصة.

وكانت الفئات الطلابية قد انضمت إلى التحركات الشعبية منذ أمس الأربعاء.

وفي مدينة طرابلس (شمالًا)، أغلق المحتجون مرافق حيوية ومقار عدد من المصارف في المنطقة، أما في مدينة صيدا (جنوبًا)، فقطع الطلاب الطريق الفرعية، رافضين الانسحاب من الشارع، وسط هتافات تطالب بتغيير النظام.

وأشار شاهد عيان أيضًا في منطقة مرجعيون الحدودية (جنوبي لبنان)، إلى أن طلاب الثانوية بدأوا اعتصامهم ورفعوا الأعلام اللبنانية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تحركًا شعبيًا غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسسات التربوية والمصارف في أول أسبوعين من الحراك، الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسية الحاكمة.