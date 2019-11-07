الجيش العراقي يأمر باعتقال ”قاطعي الطرق“

أصدرت قيادة القوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أوامر باعتقال من يقطعون الطرق، وإحالتهم إلى القضاء. ‎

ونقلت وسائل إعلام محلية عن اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، أنه ”تم صدور أوامر للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورًا، واعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء“.

جاء ذلك عندما أغلق محتجون مدخل ميناء أم قصر بالبصرة بعيد استئناف العمليات ‎ في الميناء لوقت قصير.

وكان مسؤولون في ميناء ومصادر في قطاعي الأمن والنفط، أعلنوا في وقت سابق اليوم أن العمليات استؤنفت في ميناء ومصفاة نفطية بجنوب العراق اليوم الخميس بعد أن رحل محتجون عن المنطقتين.

وأغلق محتجون مناهضون للحكومة الطرق المؤدية لميناء أم قصر للبضائع، مما أدى لتوقف العمليات لأكثر من أسبوع، كما أوقفوا حاويات النفط في مصفاة الناصرية أمس الأربعاء.