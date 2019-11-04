الأردن: إسرائيل تعهدت بتسليم الأسيرين اللبدي ومرعي نهاية الأسبوع

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الإثنين، إن إسرائيل تعهدت بتسليم الأسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي في بيان نشرته الوزارة: ”جاء الاتفاق اليوم بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية“.

وأضاف أن ”الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني، وتم اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي ومرعي مهما كلّف الأمر“.

وأكد الصفدي، أن ”الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي ومرعي إلى المملكة“.

واعتقل الاحتلال هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وتدهورت صحتهما مع خوض هبة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، ومعاناة مرعي من مرض السرطان.

وردًا على اعتقالهما، استدعى الأردن سفيره لدى تل أبيب للتشاور، فيما اعتقل مستوطن تسلل إلى الحدود الأردنية بشكل غير قانوني.