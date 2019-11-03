الحلبوسي: التعديلات الدستورية يجب أن تحظى بقبول جميع المكونات العراقية

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، أهمية أن تحظى التعديلات الدستورية بقبول جميع المكونات العراقية.

وجاء ذلك، خلال استقبال، الحلبوسي الأحد، وفدًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي تلقت ”الأناضول“ نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وضرورة تلبيتها عبر برنامج إصلاحي واسع يضع معالجات جذرية تتلاءم مع طموحات المتظاهرين والشعب العراقي.

وذكر في البيان أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء ذاته التعديلات الدستورية، والتأكيد على أهمية أن تحظى بقبول جميع مكونات الشعب العراقي.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن محاولات الأطراف السياسية في العراق الخروج من الأزمة الحالية وسط دعوات شعبية لإعلان الإضراب العام وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلّفت 250 قتيلًا على الأقل فضلًا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.