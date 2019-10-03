الحلبوسي يدعو المتظاهرين العراقيين إلى النقاش داخل البرلمان

دعا رئيس برلمان العراق، محمد الحلبوسي، الخميس، ممثلي المتظاهرين للحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة مطالبهم، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

ويشهد جنوب العراق احتجاجات مناهضة للحكومة، منذ، أمس الأربعاء، أدت لوقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، سقط على إثرها 21 قتيلًا حتى عصر الخميس.

ولاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة للفساد والبطالة وسوء الخدمات، فرضت الحكومة العراقية حظرًا للتجول في عدد من المحافظات، قوبل بخروج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بغداد.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء، والصحة، والماء، فضلًا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدًا من بين أكثر دول العالم فسادًا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببين رئيسين لفشل الحكومات المتعاقبة بتحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

ووسعت سلطات الأمن العراقية، اليوم الخميس، حظر التجوّل، ليمتد إلى 3 محافظات جنوب البلاد، سعيًا إلى احتواء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد وسوء الخدمات والبطالة.

وذكرت ”قيادة العمليات المشتركة“ التابعة للجيش، في بيانين منفصلين مقتضبين أن الحظر يسري في محافظتي ذي قار وميسان، بدءًا من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس (12:00 ت.غ) وحتى إشعار آخر.

كما أعلنت مديرية شرطة النجف في بيان، فرض حظر شامل على التجوّل في المحافظة، فيما قالت إن الحظر يبدأ من الساعة الرابعة، عصر اليوم، وحتى إشعار آخر.