ردًّا على إطلاق الصواريخ.. نتنياهو يهدد بقصف غزة برًّا وبحرًا وجوًّا

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، باستهداف غزة بكل السبل برًّا وبحرًا وجوًّا، وذلك ردًّا على إطلاق الصواريخ والمقذوفات من القطاع على الأراضي المحتلة.

وقال نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية، ”نحن في فترة أمنية حساسة، حماس مسؤولة عن أي هجوم يخرج من غزة، لن أوضح خططنا لكننا نواصل العمل على جميع الجبهات بطرق علنية وسرية برًّا وبحرًا وجوًّا“.

وأجرى نتنياهو الليلة الماضية، مشاورات أمنية إثر موجة تصعيد عسكري مع قطاع غزة بدأت مساء الجمعة، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وحسب الهيئة، فإن ”المشاورات عقدت في مقر الحكومة بتل أبيب وشارك فيها إضافة إلى نتنياهو بصفته وزيرًا للجيش، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك نداف ارجمان، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات، وضباط كبار في الجيش“.

وشنّت مقاتلات إسرائيلية فجر أمس السبت، عدوانًا على مناطق متفرقة من غزة، أدت إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة اثنين آخرين بجراح وصفتها وزارة الصحة بين ”الخطيرة والمتوسطة“، وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أن 10 قذائف أطلقت من غزة مساء الجمعة، باتجاه مناطق محاذية له، موضحًا أن نظام القبة الحديدية اعترض 8 منها.