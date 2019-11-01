جرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر السبت، أن 3 أشخاص، أصيبوا بجراح، ”بين خطيرة ومتوسطة“ جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب إن الفلسطينيين الثلاثة، وصلوا مستشفى ”ناصر“ في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، دون مزيد من التفاصيل.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر السبت، سلسلة غارات على مواقع عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع على عدد من المستوطنات والبلدات المحاذية لغزة.

وقالت مصادر فلسطينية محلية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعين لحركة ”حماس“ غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت طائرات أخرى موقعًا غرب مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه ردًا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فقد بدأت طائرات الجيش قصف أهداف في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض عشرة صواريخ انطلقت من قطاع غزة على دفعتين، فيما أصاب أحدها مبنى في مدينة سديروت المحاذية للقطاع.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، لقاء موسعًا مع قادة عسكريين وسياسيين في المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل، لبحث الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.