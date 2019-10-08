مصرع طفلين جراء سقوطهما في حفرة وسط قطاع غزة (فيديو)

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لقي طفلان مصرعهما، مساء الثلاثاء، بعد سقوطهما في حفرة بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية، أن طفلين لقي مصرعهما على الفور بعد سقوطهما في حفرة عميقة بأرض زراعية وسط مدينة الزهراء شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وأكد مدير العمليات المركزية في الدفاع المدني رائد الدهشان :“ وفاة الطفل مراد الهواري 5 أعوام…