مصرع طفلين جراء سقوطهما في حفرة وسط قطاع غزة (فيديو)

لقي طفلان مصرعهما، مساء الثلاثاء، بعد سقوطهما في حفرة بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، أن طفلين لقي مصرعهما على الفور بعد سقوطهما في حفرة عميقة بأرض زراعية وسط مدينة الزهراء شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأكد مدير العمليات المركزية في الدفاع المدني رائد الدهشان :“ وفاة الطفل مراد الهواري 5 أعوام والطفل يامن الأشهب 4 أعوام بعد سقوطهما في حفرة، بجوار مسجد الزهراء وسط قطاع غزة“ وفقا لوكالة سوا الإخبارية .
وأضاف الدهشان :“ إن الطواقم الطبية الفلسطينية قامت بنقل الطفلين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد وفاتهما“ .
#شاهد | لحظة انتشال جثماني طفلين من داخل حفرة في منطقة الزهراء، وسط قطاع غزة
تم النشر بواسطة وكالة سوا الإخبارية + Sawa Plus في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩