إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله (فيديو)

إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

اعتقلت المخابرات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس المحتلة.

وظهر فادي الهدمي خلال عملية اعتقاله وهو يحاول مقاومة جنود الاحتلال والاعتراض على اقتحام منزله واقتياده إلى مراكز الاحتلال الأمنية.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن ”مخابرات الاحتلال اعتقلت الوزير الهدمي بعد الاعتداء عليه من منزله في حي الصوانة بالقدس المحتلة“.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، ليل السبت، بلدة الرام شمال القدس المحتلة؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة مفترق الرام الشمالي، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب الشبان، الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة
فلسطين
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة