إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله (فيديو)

اعتقلت المخابرات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس المحتلة.

وظهر فادي الهدمي خلال عملية اعتقاله وهو يحاول مقاومة جنود الاحتلال والاعتراض على اقتحام منزله واقتياده إلى مراكز الاحتلال الأمنية.

المخابرات الإسرائيلية تعتقل وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي بعد اقتحام منزله#إرم_نيوز pic.twitter.com/TfNsmw7o8G — إرم نيوز (@EremNews) November 3, 2019

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن ”مخابرات الاحتلال اعتقلت الوزير الهدمي بعد الاعتداء عليه من منزله في حي الصوانة بالقدس المحتلة“.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، ليل السبت، بلدة الرام شمال القدس المحتلة؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

مخابرات الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد اقتحام منزله، صباح اليوم. pic.twitter.com/S3sMaA7FiW — الترا فلسطين (@palestineultra) November 3, 2019

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة مفترق الرام الشمالي، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب الشبان، الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.