الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا بعد طعنه شرطية في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الخميس، فلسطينيًا؛ يبلغ من العمر (13 عامًا) بعد إقدامه على طعن شرطية (34 عامًا)، وإصابتها بجروح خفيفة، بالقرب من باب السلسلة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

ووفقًا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، تم نقل الشرطية المصابة إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك بالتزامن مع رأس السنة العبرية الذي يبدأ اليوم مساء.

وكانت فتاة إسرائيلية قد أصيبت، أمس الأربعاء، بحادثة طعن أيضًا بالقرب من موديعين غرب رام الله؛ إثر طعنها من قبل شاب فلسطيني (14 عامًا)، حيث تم اعتقاله بعد محاولته الفرار.