العراق.. رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

رفعت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء، الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد شهر على تطبيقه في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن“ السلطات المختصة رفعت الحظر المفروض على المنصات والشبكات الاجتماعية، والذي كان بدأ منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على وقع الاحتجاجات الشعبية“.

وعندما بدأ الحجب تحرك العراقيون سرًّا لتنزيل تطبيقات الـ“في بي أن“، شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد.

وأقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الاصطناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جدًا، من أجل التواصل الاجتماعي مع العالم الخارجي، خاصة بعد شبكة الإنترنت، التي عادت لاحقًا دون التطبيقات الاجتماعية.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر اندلعت تظاهرات مطلبية لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، ولكنها تصاعدت وتحولت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.

وتعدّ هذه التظاهرات غير مسبوقة لأنها بدت عفوية ولم تدع إليها أي جهة سياسية أو حزبية أو دينية، لكنها كانت دامية بشكل غير متوقع إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 12 ألفًا خلال شهر واحد.

وكانت الحكومة العراقية، حجبت مواقع التواصل الاجتماعي مطلع شهر تشرين الأول الجاري، بعد انطلاق احتجاجات غاضبة في بغداد وعدد من المحافظات، واستمرت بتطبيق قرارها على الرغم من إعادة خدمة الإنترنت بعد أيام من قطع الخدمة بشكل كامل؛ ما سبب خسائر اقتصادية كبيرة.

ويؤكد مختصون، أن قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي لم يحقق أيًّا من أهدافه، إذ يتم تجاوزه بسهولة عبر برامج كسر الحظر المتوافرة بشكل مجاني، لكنه يضعف من التواصل بين المستخدمين.