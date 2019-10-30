تعطيل الدوام مع فرض حظر للتجول في ديالى العراقية

أعلنت محافظة ديالى، شمال العراق، مساء الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الأربعاء، مع فرض حظر كامل للتجوال في المحافظة لأسباب امنية.

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي في بيان صحفي، انه ”لاسباب امنية واستهداف سجن مكافحة الارهاب وجهنا بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، كما وجهنا ايضا بفرض حظر كامل للتجوال في المحافظة“.

فيما قالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، ان ”سقوط عدد من قذائف الهاون في شارع ديوان محافظة ديالى، دون وقوع اي اضرار بشرية او مادية، كما انفجرت عجلة مفخخة استهدف مقر جهاز مكافحة الارهاب في المحافظة، دون ضحايا، ما ادى المحافظ الى تعطيل الدوام وفرض حظر التجوال“.

وتُعد محافظة ديالى المحاذية لإيران، من المدن التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة، وتشهد على الدوام تفجيرات بعبوات ناسفة، وخروقات أمنية متكررة.