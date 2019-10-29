العامري للصدر: سنتعاون لتحقيق مصالح الشعب وإنقاذ العراق

رد زعيم تحالف الفتح في العراق هادي العامري، على دعوة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر له، بشأن العمل على سحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب رفضه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال العامري في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام عراقية، مساء الثلاثاء، وهو يخاطب مقتدى الصدر ”سنتعاون معاً من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة“.

ولم يكشف العامري فيما إذا كان مستعداً للذهاب مع الصدر في إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يواجه موجة انتقادات واحتجاجات في العديد من المدن والمحافظات العراقية.

وكانت مصادر عراقية مقربة من التحالف الشيعي، أفادت في وقت سابق لموقع ”أرم نيوز“، أن اجتماعاً عقد في النجف بين مقتدى الصدر وهادي العامري، لبحث إقالة عبد المهدي“ عقب عودة الصدر من مدينة قم وسط إيران إلى العراق.

وأشارت المصادر دون الكشف عن تفاصيل الاجتماع، إلى أن ”الصدر والعامري توجهها من النجف إلى العاصمة بغداد عقب انتهاء الإجتماع“، مضيفة ”أنهما (الصدر والعامري) توجهها إلى بغداد لعقد الاجتماعات مع باقي القوى السياسية الأخرى للتوافق على سحب الثقة من حكومة عبد المهدي“