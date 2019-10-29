التحالف الدولي: قواتنا ستبقى في العراق بطلب من بغداد

أعلن التحالف الدولي لمكافحة داعش، الثلاثاء، بقاء قواته في العراق ”بناءً على طلب من الحكومة في بغداد“.

وقال مايلز كاغينز، متحدث التحالف الدولي في مؤتمر صحفي عقده من أربيل: ”بناءً على طلب من الحكومة العراقية، ستبقى قواتنا بالمناطق العراقية، وتقييمنا يؤشر على استمرار خطر داعش“.

وأضاف أن ”داعش لم ينته ومتواجد ببعض المناطق في العراق وسوريا“، مشددًا على أن ”خطر داعش ما زال قائمًا رغم مقتل البغدادي“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا، ليل السبت الأحد.

وأكد كاغينز، أن التحالف الدولي سيواصل دعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة.

وردا ًّعلى سؤال حول هروب عناصر ينتمون لداعش من سوريا نحو العراق، أوضح أنه منذ بداية العمليات العسكرية في شمال سوريا لم يلحظ فرار العديد منهم باتجاه العراق.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بآلاف الجنود في العراق ضمن جهود التحالف الدولي المناهض لداعش لمحاربة التنظيم.

وتقود الولايات المتحدة التحالف المكون من نحو 60 دولة، والذي قدم مساهمة فاعلة في الحرب ضد داعش في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية.