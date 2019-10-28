واشنطن تعلن مقتل أبو حسن المهاجر المتحدث باسم داعش

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش ، أبو حسن المهاجر، في عملية قرب مدينة جرابلس شمال سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، لوسائل إعلام أمريكية، الاثنين، حول مقتل المهاجر.

وأشار المسؤول أن المهاجر الذي كان يعتبر بأنه خليفة زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، قُتل في عملية قرب مدينة جرابلس السورية أمس الأول، مؤكدًا أن العملية نفذتها قوات خاصة أمريكية.

ولم يدل المسؤول الأمريكي بتفاصيل حول العملية، في وقت لم يصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية أي بيان بخصوص ذلك.