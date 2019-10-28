إيران: مقتل البغدادي ليس أمرًا عظيمًا ونحن قضينا على داعش

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن تصفية القوات الأمريكية لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ”عمل ليس عظيمًا للغاية“، معتبرًا أن تنظيم داعش تم القضاء عليه عن طريق إيران ودول المنطقة.

وأضاف موسوي في تصريحات، يوم الإثنين، تعليقًا على مقتل البغدادي في عملية لقوات أمريكية بمدينة إدلب السورية: ”في رأينا ما قام به الأمريكيون لم يكن عملًا عظيمًا للغاية؛ وهذا لأن داعش تم القضاء عليها مسبقًا عن طريق إيران ودول المنطقة“.

وتابع في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن ”شباب المقاومة وشعوب وحكومات سوريا والعراق قضوا على تنظيم داعش وذلك عبر الدعم اللوجيستي من إيران وشعوب المنطقة المتدينة، ولكن رغم هزيمتنا لداعش إلا أننا نحذر من أن فكر هذا التنظيم لا يزال حيًا“.