حزب ”الكتائب“ اللبناني يدعو لاستقالة الحكومة فورًا وتشكيل أخرى حيادية

دعا رئيس حزب ”الكتائب“ في لبنان، النائب في البرلمان سامي الجميّل، الإثنين، إلى تشكيل حكومة حيادية لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والنقدي، في ظل احتجاجات شعبية متواصلة منذ 12 يومًا.

وقال الجميّل، عبر حسابه بـ“تويتر“: ”وحدها استقالة فورية للحكومة وتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين، ممكن أن ترد ثقة الناس والمجتمع الدولي بالدولة، وبالتالي إنقاذ الوضعين الاقتصادي والنقدي“.

وحزب الكتائب هو أحد أحزاب المعارضة، وله 3 نواب في البرلمان من أصل 128 نائبًا.

وبدأت الاحتجاجات، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.

وتراجعت الحكومة أمام الاحتجاجات، حيث أقرت في 21 من الشهر الجاري موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة على المواطنين، بجانب اتخاذ إجراءات أخرى، منها خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، لكن المحتجين يصرون على مطالبهم.

ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أُغلقت أبواب معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، على رأسها المؤسسات المصرفية والتعليمية؛ في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية.