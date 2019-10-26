وزارة فلسطينية تهاجم حركة حماس بسبب المنحة القطرية

هاجمت وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، على خلفية إجراءات تسليم المنحة القطرية لسكان قطاع غزة.

وشددت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها بموقع ”فيسبوك“ اليوم، على أن حركة ”حماس“ تسيطر بالقوة على مؤسسات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

التنمية الاجتماعية تعرب عن الاستغراب والرفض بزجها في صرف المنحة القطرية رام الله/أعربت وزارة التنمية الاجتماعية عن… تم النشر بواسطة ‏وزارة التنمية الاجتماعية‏ في السبت، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

وقالت الوزارة إن صرف هذه المساعدات القطرية يتم عبر حركة ”حماس“ وأكدت أنها لا علم لها بهذه المنحة ولم يتم التنسيق معها، ولا مع الحكومة في كل ما له علاقة بصرف المنحة القطرية بقطاع غزة.

وتبدأ حركة ”حماس“ في قطاع غزة غدًا الأحد صرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن 75 ألف عائلة ستستفيد من هذه المنحة التي سيتم صرفها في مكاتب البريد.

وكان الموفد القطري إلى غزة السفير محمد العمادي قد اجتمع أمس مع زعيمي ”حماس“ إسماعيل هنية ويحيى السنوار.