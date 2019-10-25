العراق.. قتيلان و67 جريحًا و 109 حالات اختناق باحتجاجات بغداد  

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان (تابعة للبرلمان)؛ إن شخصين قتلا وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق جراء التدافع والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات في بغداد اليوم الجمعة.

وأوضح عضو المفوضية ،علي البياتي، في بيان أن ”حصيلة الضحايا في بغداد بلغت حتى الآن شهيدين و67 جريحًا وأكثر من 109 حالات اختناق بسبب التدافع والغاز المسيل للدموع“.

ووقعت مصادمات بين المتظاهرين وأفراد الأمن على جسر الجمهورية عندما حاول المحتجون عبوره وصولًا إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين فضلًا عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لإبعاد المحتجين، والرصاص الحي في الهواء.

وانطلقت، منتصف ليل الخميس/ الجمعة، الموجة الجديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.

واستبق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء أمس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنًا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافًا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقًا، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.

وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.

ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطًا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.