محتجون يحرقون مكاتب حزب سياسي بمحافظة المثنى العراقية (صور)

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قالت مصادر بالشرطة العراقية إن متظاهرين أضرموا النار في مكاتب تابعة لحزب سياسي شيعي وجماعة شيعية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق اليوم الجمعة. محتجون غاضبون يحرقون مقر مليشيا "عصائب أهل الحق" الشيعية في السماوة بمحافظة المثنى جنوبي العراق#إرم_نيوز #العراق_ينتفض #baghdad #iraq pic.twitter.com/IBTnGVoWNY — إرم نيوز (@EremNews) October 25, 2019 وأشعل المحتجون النيران في مقر…