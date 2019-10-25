محتجون يحرقون مكاتب حزب سياسي بمحافظة المثنى العراقية (صور)

قالت مصادر بالشرطة العراقية إن متظاهرين أضرموا النار في مكاتب تابعة لحزب سياسي شيعي وجماعة شيعية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق اليوم الجمعة.
محتجون غاضبون يحرقون مقر مليشيا "عصائب أهل الحق" الشيعية في السماوة بمحافظة المثنى جنوبي العراق#إرم_نيوز #العراق_ينتفض #baghdad #iraq pic.twitter.com/IBTnGVoWNY
— إرم نيوز (@EremNews) October 25, 2019
وأشعل المحتجون النيران في مقر حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق في وسط مدينة السماوة. وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
حرق مقرات #الحكمة #عمار_الحكيم و مقر #عصائب_الحق #قيس_الخزعلي في مدينة #المثني مِن المتظاهرين ابناء الشعب العراقي #العراق #ايران #الكويت #السعودية #اسرائيل pic.twitter.com/5sCYQbJXEP
— سعد الشمري (@saad_political) October 25, 2019
وانطلقت التظاهرات في 10 محافظات عراقية حتى اللحظة اليوم الجمعة، مطالبة بالإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد المالي، وإبعاد التدخلات الخارجية عن القرار في البلاد، بينما قتل وأصيب نحو 95 شخصًا، حسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.