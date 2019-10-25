محتجون يحرقون مكاتب حزب سياسي بمحافظة المثنى العراقية (صور)

محتجون يحرقون مكاتب حزب سياسي بمحافظة المثنى العراقية (صور)

المصدر: رويترز

قالت مصادر بالشرطة العراقية إن متظاهرين أضرموا النار في مكاتب تابعة لحزب سياسي شيعي وجماعة شيعية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق اليوم الجمعة.

وأشعل المحتجون النيران في مقر حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق في وسط مدينة السماوة. وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وانطلقت التظاهرات في 10 محافظات عراقية حتى اللحظة اليوم الجمعة، مطالبة بالإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد المالي، وإبعاد التدخلات الخارجية عن القرار في البلاد، بينما قتل وأصيب نحو 95 شخصًا، حسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.

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