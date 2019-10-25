وسائل إعلام: إصابات باعتداء أنصار ”حزب الله“ على متظاهرين وسط بيروت  

أصيب عدد من المتظاهرين، اليوم الجمعة، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، إثر اقتحام مناصرين لـ“حزب الله“ الساحة واعتدائهم بالعصي على عدد من المحتجين، وفق ما أفادت قناة ”أم تي في“ المحلية.

وقالت القناة إن مناصري ”حزب الله“، أحد أركان حكومة سعد الحريري، اشتبكوا مع القوى الأمنية التي حاولت الفصل بينهم وبين المتظاهرين.

ولم تذكر القناة عدد المصابين في صفوف المتظاهرين ومدى خطورة إصاباتهم.

من جانبها قالت قناة الجديد (خاصة) إن مناصري ”حزب الله“ اقتحموا ساحة رياض الصلح، وهم يهتفون لأمين عام الحزب حسن نصر الله.

وأضافت القناة أن المتظاهرين لم يتعرّضوا لنصر الله بالهتافات، في حين عمل مناصرو الأخير على نصب خيمة وسط مكان الاعتصام.

وأمس الخميس، اقتحمت مجموعة تابعة للحزب ساحة رياض الصلح واعتدت على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة أحدهم في رأسه.

ويعترض مناصرو ”حزب الله“ على شعار ”كلن يعني كلن“ الذي يرفعه المحتجون اللبنانيون منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفيما قال نصر الله في خطاب السبت الماضي إنه يؤيد مطالب المحتجين، إلا أنه عبّر عن رفضه لفكرة إسقاط النظام.

ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم.