لبنان.. رئيس الكنيسة المارونية يدعو لتشكيل حكومة مصغّرة غير حزبية  

دعا رئيس الكنيسة المارونية في لبنان، البطريرك بشارة بطرس الراعي، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة جديدة مصغرة، ومؤلفة من شخصيات من خارج الأحزاب والتكتلات النيابية.

وطالب الراعي في بيان نشره المكتب الإعلامي للكنيسة، بتشكيل هذه الحكومة؛ ”لكي تتمكن من تنفيذ الورقة (الاقتصادية) التي أقرها مجلس الوزراء“.

وقال الراعي، إنه ”لا يحق لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع“.

وتوجّه إلى المسؤولين في الدولة بالقول: ”إنهم مسؤولون عن الخسائر بملايين الدولارات في الخزينة العامة وعن الشلل العام في كل يوم من تأخيرهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة البلاد إلى حركتها الطبيعية“.

وأضاف البيان: ”لا يمكن الاستمرار في تجاهل صرخة الشعب اللبناني، بكباره وشبابه وأطفاله، وهو في ثورة عارمة من شمال لبنان إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهي في يومها التاسع“، وفق ما ذكر الراعي.

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني أقرّ ورقة اقتصادية طرحها رئيس الحكومة سعد الحريري؛ لاحتواء الاحتجاجات التي تعم البلاد، وذلك في اجتماعه الاستثنائي في قصر بعبدا الرئاسي، الإثنين الماضي.

ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم.