مناصرون لـ ”حزب الله“ يقتحمون ساحة رياض الصلح وسط بيروت (فيديو)

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إن مناصرين لـ ”حزب الله“ اقتحموا ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، محاولين السيطرة عليها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المتظاهرين أفضت إلى إصابة أحدهم.

وأفادت قناة ”أم تي في“ اللبنانية أن مناصري ”حزب الله“، أحد أركان حكومة سعد الحريري، اعتدوا على الإعلاميّين والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح، وحاولوا السيطرة عليها، كما عملوا على منع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم أمام الكاميرات.

وبحسب المصدر ذاته، أصيب أحد المتظاهرين جراء المواجهات، بجروح طفيفة في الرأس.

مواجهات بين متظاهرين ومؤيدين لحزب الله وسط #بيروت تخلف جريجا على الأقل#إرم_نيوز #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/3IeLXM9Luu — إرم نيوز (@EremNews) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

وتدخلت القوى الأمنية التي تتمترس أمام السراي الحكومي في لبنان وعملت على الفصل بين مناصري ”حزب الله“ والمتظاهرين، بحسب القناة.

وفي وقت سابق اليوم، قال حزب ”سبعة“ اللبناني إن 200 عنصر من ”حزب الله“ دخلوا ساحة رياض الصلح في محاولة لتخويف المتظاهرين.

ودعا الحزب كل المواطنين ”إلى النزول إلى الشارع لمنع خطف الثورة“، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”المركزية“ (خاصة).

وبحسب تقارير إعلامية، تشهد ساحات الاعتصام في بيروت، لا سيما رياض الصلح والشهداء، يوم الخميس، ظهورًا لمجموعات تهتف لأمين عام ”حزب الله“ حسن نصر الله، وتحذر المتظاهرين من شمله في شعار ”كلن يعني كلن“.

ويعني الشعار أن جميع رموز النظام متورطون في الفساد، وعليهم أن يرحلوا ويسقطوا جميعًا.

ووقعت اشتباكات، أمس الأربعاء، في ساحة رياض الصلح بين متظاهرين وشباب أطلقوا شعارات مؤيدة للأمين العام لـ“حزب الله“.

ويشهد لبنان تظاهرات احتجاجية منذ يوم الخميس الماضي، ويطالب المحتجون الذين يتظاهرون في مناطق لبنان ومدنه كافة برحيل رموز النظام، ومحاسبة الفاسدين.