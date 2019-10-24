باحث في الشأن اللبناني لـ“إرم نيوز“: حزب الله يقف مع الحريري حبًّا في البقاء (فيديو)

قال الباحث والمحلل في الشأن اللبناني ديفيد داوود“ إن حزب الله يراقب وضع الشارع بقلق قبل اتخاذ مواقف واضحة، كما تعول بعض الأطياف السياسية اللبنانية على تمرير بعض الإصلاحات القادرة على احتواء المظاهرات.

وأضاف داوود في تصريح لـ“إرم نيوز“ ،“ أن المتظاهرين ينظرون إلى الوعود التي تخرج من رئيس الحكومة سعد الحريري على أنها قليلة جدًا ومتأخرة حيث قوبلت باستمرار التصعيد من قبل الشارع، والإصرار على المطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير مرتبطة جذريًا بالأحزاب السياسية تفضي إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية وضرائب أقل على المواطنين“.

وعن موقف حزب الله قال داوود؛ ”إن حزب الله كان واضحًا عبر كلمة أمينه العام حسن نصر الله بأنه ضد استقالة الحكومة، حيث اقترح حسن نصر الله بأن الاستقالة لن تفضي بالضرورة إلى إصلاح اقتصادي بل ستكون هناك مماطلة وإعادة تشكيل حكومة تتناسب مع الأحزاب وحجم ثقلها السياسي كما هو الواقع الحالي في لبنان“ .

ويرى داوود ”أن حزب الله رغم تأنيه بعدم إعلان موقف مطلق، حيث يترك لنفسه فرصة ليقود الحراك إذا ما استمر بزخم كبير، لا يزال يتمسك علنًا الآن بحليفه الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير الخارجية جبران باسيل، ورغم عدم توافقه مع سعد الحريري إلا أنه يفضل أيضًا بقاءه، وحالة التوازن التي يشكلها وجود هذا الزعيم السني التي تنعكس على استقرار لبنان وصمت الشارع، بينما تتعاظم قدرات حزب الله و يستمر بتوسعه الإقليمي“.

وأشار داوود إلى أن ”اللافت في هذه المظاهرات والتي يعطيها شعبية واسعة وزخمًا كبيرًا هو عدم تصنيفها سياسيًا، حيث يصعب اتهامها بالعمالة والارتباط بالغرب، حيث تتنوع توجهات المتظاهرين للسياسات الخارجية فينادي المتظاهرون في بيروت وطرابلس بنفس المطالب في توافق واضح على ضرورة الإطاحة بالحكومة والإصلاح الاقتصادي“.

وتابع المحلل السياسي قائلًا: ”إن إسرائيل تحتاج لاتخاذ مواقف سياسية حول ما يجري في لبنان، إضافة إلى انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا بعد استقرار وضعها الداخلي وتحدي تشكيل الحكومة، إذ تخشى إسرائيل أن يؤدي الانهيار الحكومي والمتغيرات في لبنان إلى شكل من أشكال المكاسب لحزب الله“.