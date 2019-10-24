إعلان فرض حظر التجوال في محافظة ديالى العراقية

فرضت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، حظرًا للتجوال في عموم مناطق محافظة ديالى، شمال العراق، بعد سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين في ناحية أبي صيدا.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن“السلطات في ديالى فرضت حظرًا للتجوال في عموم مناطق المحافظة لدواعٍ أمنية“، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضافت المصادر أن“حظر التجوال يشمل المركبات، والأشخاص، والتعاطي المرن مع الحالات الاستثنائية“.

ويأتي فرض حظر التجوال في محافظة ديالى، بعد سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين في ناحية أبي صيدا، والتي راح ضحيتها مدير جنسية الناحية، المقدم محمد الحميري، ورئيس المجلس البلدي، سعد مجيد الصريوي مع نجله، ومدير الناحية، حارث الربيعي.

وتُعد محافظة ديالى المحاذية لإيران، من المدن التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة، وتشهد على الدوام تفجيرات بعبوات ناسفة، وخروقات أمنية متكررة.