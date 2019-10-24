بعد تسجيل يأمر بقمع الاحتجاجات.. إقالة رئيس مجلس محافظة بابل العراقية

صوت مجلس محافظة بابل، وسط العراق، اليوم الخميس، على إقالة رئيسه رعد الجبوري، بعد تسجيل صوتي مسرب له يأمر بقمع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت مصادر سياسية في بابل لـ“إرم نيوز“ إن ”مجلس محافظة بابل صوت على إقالة رئيس المجلس رعد الجبوري، بعد تسجيل صوتي مسرب له يأمر بقمع الاحتجاجات“.

وتأتي هذه الإقالة وفقًا لما طلبه المتظاهرون وتمت تحت الضغط الجماهيري.

وبينت المصادر أن ”الحكومة العراقية شكلت لجنة تحقيق بشأن التسجيل الصوتي، واظهرت براءة الجبوري منه، لكن الجماهير طالبت بإقالته وهددت بتصعيد الاحتجاجات، والتظاهر ضد مجلس محافظة بابل، ولهذا تمت اليوم إقالته خلال جلسة طارئة قبل تجدد انطلاق التظاهرات يوم غد الجمعة“.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعًا صوتيًا منسوبًا إلى الجبوري، وجه فيه القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين.

وتسببت التسجيلات بضجة واسعة، وإدانات من قبل المنظمات الحقوقية، التي طالبت بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات بحق الجبوري، في الوقت الذي أكد فيه محافظ بابل، كرار العبادي، صحة التسجيلات المنسوبة إلى رئيس المجلس، قائلًا إن ”التسجيلات التي بثت بصوت رئيس المجلس رعد الجبوري، صحيحة وبحضور القادة الأمنيين“.