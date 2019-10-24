اغتيال مسؤول عراقي حكومي في ديالى

اغتيل حارث الربيعي، مدير ناحية أبي صيدا، التابعة لمحافظة ديالى شمال العراق ، برصاص مسلح مجهول، ظهر اليوم الخميس.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن ”مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي (30 كم شمال شرق بعقوبة)، كان يشرف على مشروع إكساء الطرق في أحد الأحياء وسط الناحية، وأثناء ذلك تعرض إلى وابل من الرصاص من أحد المسلحين؛ ما أسفر عن مقتله“، وفق وسائل إعلام محلية.

وبينت المصادر أن ”فريق تحقيق من الشرطة العراقية باشر في عملية كشف تفاصيل الحادثة“.

وتسلم الربيعي منصبه لسنوات عدة في إدارة ناحية أبي صيدا، وكان قريبًا جدًا من زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، المدعوم من طهران، إلا أنه قرر خوض انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل إجراؤها العام المقبل، ضمن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، المدعوم والمقرب من طهران أيضًا .

وتُعد محافظة ديالى المحاذية لإيران، من المدن التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة، وتشهد على الدوام تفجيرات بعبوات ناسفة، وخروقات أمنية متكررة.