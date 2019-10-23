المصري نجيب ساويرس يهاجم الإعلامية اللبنانية ليليان داود: ناكرة الجميل

هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الإعلامية اللبنانية ليليان داود واعتبر أنها ”ناكرة الجميل“.

البداية كانت بنشر ساويرس تغريدة ساخرة عن تظاهرات لبنان نصها ”قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن“، وهو ما اعتبره لبنانيون تقليلاً وسخرية من ثورتهم.

وكانت ليليان من بين المنتقدين فعلقت ”‏سقطة كبيرة للأسف“، وحينما أخبرها أحد المغردين بأنه اعتذر عنها نفت ذلك ليرد عليها رجل الأعمال بالقول ”حتى إنتى يا بروتوس.. عيب عليكي.. لو مشفتيش مش مشكلتي … اعتذري إنتي بقه“.

لكن رد ساويرس لم يرق لـ“ليليان“ التي قالت له ”‏‎‎مش إلك هالأسلوب، أنت أكبر من هيك.. صح؟“.

ليأتي الدور على رجل الأعمال المصري ويقول ”‏لا ده كلامي وأسلوبي ولقد تجاوزتي ونسيتى ! والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة“.

يذكر أن ليليان داود كانت تعمل مذيعة في مصر، وتحديدًا في قناة ”أون تي في“ التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، لكن تم ترحيلها إلى بلادها وقيل إنه بسبب انتقادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنها نفت توجيه أي انتقاد لشخص الرئيس.

وتشهد المدن اللبنانية احتجاجات ضخمة مطالبة برحيل الفئة السياسية الحاكمة والممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى استقالة الحكومة وأعضاء البرلمان.

وكان مشروع قرار فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيق واتس آب في لبنان الشعلة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات.

كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ! و صدق المثل اتق شر من احسنت اليه https://t.co/twDCzQF5ep — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 22, 2019