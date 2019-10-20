تغريدة لنجيب ساويرس عن مظاهرات لبنان تثير غضب نيكول سابا ورامي عياش

أثار تعليق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على المظاهرات المندلعة في الأراضي اللبنانية استفزاز الفنانة نيكول سابا، حيث جاء تعليق مؤسس مهرجان الجونة السينمائي ساخرًا من التظاهرات مثل العديد من المصريين الذين أطلقوا النكات والسخرية على نطاق واسع.

وغرّد نجيب ساويرس عبر حسابه الخاص على موقع ”تويتر“، قائلًا: ”قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان، أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن“، واصفًا تعليقه هذا بأنه نكتة اليوم.

ولم تصمت الفنانة نيكول سابا على ما قاله ”ساويرس“ فوصفت نكتته بـ“البايخة“، حيث ردّت عليه في تعليق على تغريدته قائلًة: ”والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب إنو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما يتخيل هلّق وقت إنك تنكّت معو“.

والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!#نكتك_بايخة #عيب https://t.co/5P0e1ohdrg — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) October 19, 2019

ووصل الأمر لحد التشابك والتلاسن عبر حسابيهما على ”تويتر“، حيث قام نجيب ساويرس، بالرد على نيكول سابا، ولم يخلو تعليقه من السخرية ثم التلاسن على الفنانة اللبنانية مطالبًا إياها بألا تحرز موقفًا شهمًا على حسابه.

وكتب مؤسس مهرجان الجونة قائلًا: ”إحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودي شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق وبنضحك على مشاكلنا وحكومتنا وبنحب الناس الرايقة اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول“.

واستطرد نجيب ساويرس، قائلًا: ”والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا وحضرتك متاخديش بنط على حسابي!“.

أحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت و دى شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق و بنضحك على مشاكلنا و حكومتنا و بنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول و الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان و اليمن و سوريا و حضرتك متاخديش بنط على حسابى ! https://t.co/2B1wqBudEZ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 19, 2019

وتفاعل رواد موقع ”تويتر“ مع تغريدة نجيب ساويرس، معربين عن غضبهم من إطلاق النكات صوب التظاهرات واصفين إياه بالشخص الوضيع وأن اللبنانيين أعطوه قدرًا وحجمًا أكبر مما يستحق، فيما طالبه آخرون بحذف تغريدته وانتهج آخرون توبيخه بالسخرية منه.

وكان الفنان اللبناني رامي عيّاش قد أعرب عن غضبه أيضًا إزاء تغريدة نجيب ساويرس، مؤكدًا أن نكتته ثقيلة ولن يقبلها اللبنانيون لأن مظاهراتهم رسالة أسمى وأعمق من وصفه وطالبه بحذف التغريدة.

وكتب رامي عياش قائلًا: ”صديقنا السيد نجيب ساويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها، مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف، دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة نتمنى منك إزالة التغريدة“.

صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها .مظاهرتنا رساله اسمى وأعمق من هذا الوصف. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة بإحترام كبير وانت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة .

نتمنى منك ازالة التغريدة . https://t.co/wCTNOaD93j — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 19, 2019

واندلعت تظاهرات شارك بها الآلاف من اللبنانيين لليوم الثالث على التوالي في عدة نقاط من مدينة بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وأعلن العديد من نجوم الفن في لبنان عن تضامنهم مع المتظاهرين في مطالبهم حيث تركوا العديد من التغريدات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ناهيك عن انضمام الكثير من الفنانين للمتظاهرين والمشاركة في الاحتجاجات.

يُذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.