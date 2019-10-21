الأمم المتحدة تحذر من استخدام السلاح في مظاهرات لبنان‎‎

دعت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، إلى احترام حق التظاهر السلمي في لبنان، والامتناع عن استخدام العنف أو السلاح في التظاهرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك: إن ”الأغلبية الساحقة من المتظاهرين غير مسلحين، لكننا رأينا تقارير بشأن وجود بعض الأسلحة، وعلى السلطات اللبنانية أن تتعامل مع الجماعات المسلحة بشكل غير مرخص“.

وأضاف: ”يجب احترام حق التظاهر السلمي، وندعو إلى الامتناع عن استخدام العنف أو السلاح في التظاهرات“.

ولفت دوغريك إلى أن المنسق الأممي الخاص في لبنان (يان كوبيش) على اتصال دائم بكافة المسؤولين في الحكومة اللبنانية، كما أنه ”يتابع الموقف عن كثب“.

ونفى المتحدث الأممي أن تكون ”قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تأثرت بالمظاهرات الحالية في البلاد“.

ويشهد لبنان منذ مساء يوم الخميس تظاهرات غاضبة في عدة نقاط بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة 2020.