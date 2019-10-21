كيف ردّ المتظاهرون في لبنان على ”إصلاحات الحريري“؟

ردّ متظاهرون لبنانيون، الإثنين، على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اللبنانية، وأعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري، بالهتاف: ”الشعب يريد إسقاط النظام“.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن المحتجين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، ”يتحلقون حول مكبرات الصوت للاستماع إلى كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرة، وعند ذكر كل بند يهتفون: ‘ثورة’ و’الشعب يريد إسقاط النظام“.

من جانبهم، ردّ نشطاء الحراك على كلمة الحريري بالتأكيد على ”الإصرار على إسقاط المنظومة السياسية‎‎“.

وقالوا في تصريحات متفرقة إنه ”لا يمكن لهذه الحكومة تطبيق الإصلاحات“.

وفي كلمته لتهدئة الاحتجاجات المستمرة ليومها الخامس على التوالي، أعلن الحريري حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، بينها خفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، وإقرار موازنة 2020 خالية من أي ضرائب جديدة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء أقرّ مبادرة الحريري للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، مع مواصلة النقاش حول البند الأخير منها المتعلق بمساهمة المصارف في قطاع الكهرباء.

واجتمع مجلس الوزراء اللبناني بالقصر الجمهوري في بعبدا بالعاصمة بيروت؛ لمناقشة مبادرة الحريري الإنقاذية.

والجمعة، طالب الحريري في كلمة ألقاها تعليقًا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية.