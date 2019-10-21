الحكومة العراقية تعين 1000 مهندس لاحتواء الاحتجاجات

قررت الحكومة العراقية، يوم الإثنين، تعيين 1000 مهندس من مختلف الاختصاصات في وزارة الدفاع، وذلك في مسعى لاحتواء أزمة الاحتجاجات الشعبية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بيان ”تسليم القائمة الأولى من خريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم في وزارة الدفاع“.

ويشمل الأمر الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذي جاء إثر لقائه مجموعة من الخريجين، الأربعاء الماضي، تعيين ألف خريج باختصاصات هندسية مختلفة، ومن المقرر أن يتم استيعابهم بالسرعة الممكنة.

وتأتي تلك التعيينات في مسعى لتطويق حركة الاحتجاجات المندلعة في العراق منذ مطلع الشهر الجاري، وتوقف حاليًا لإتمام زيارة أربعين الإمام الحسين في كربلاء.

ويطالب المتظاهرون وهم من فئة الشباب بتوفير فرص عمل للعاطلين، واستعادة أموال العراق المهربة إلى الخارج، ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد، فيما يذهب آخرون إلى المطالبة بإسقاط نظام الحكم بالكلية، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي.

ومن المقرر انطلاق تظاهرات أخرى يوم الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وسط مخاوف من انزلاق الوضع في البلاد إلى حرب أهلية مع استعداد ميليشيات مسلحة للدخول على خط الاحتجاجات، بحسب مصادر مطلعة.