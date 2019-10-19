السودان.. وفاة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة

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أعلن حزب ”المؤتمر الشعبي“ السوداني، في بيان الأحد، وفاة القيادي بالحزب محمد الأمين خليفة إثر عملية جراحية بألمانيا.